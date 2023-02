Os suspeitos de arrastão e roubo de um veículo foram presos por policiais rodoviários federais (PRF) e policiais militares após troca de tiros na cidade de Seropédica (RJ). O arrastão e o roubo do veículo Toyota Corolla ocorreram no início da tarde desta quarta-feira, dia 22, por volta das 13 horas, no km 226, subida da Serra das Araras, em Piraí.

Segundo a PRF, cinco suspeitos foram presos, sendo quatro feridos durante a troca de tiros. O carro roubado, o Toyota Corolla foi recuperado. Uma Ecosport utilizada no crime foi apreendida.

O condutor do Corolla foi conduzido à delegacia de polícia de Seropédica pela Polícia Militar para o registro da ocorrência.

No momento do roubo houve pânico em motoristas que subiam a serra e muitos voltaram pela contramão utilizando o acostamento. A PRF acionou a Polícia Militar que também participou da prisão dos criminosos.Na Scosporte foram apreendidas pistolas, várias placas, carregadores de bateria e coletes à prova de bala.