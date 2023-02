Rio Paraíba transborda e provoca alagamento em Volta Redonda

O temporal que atingiu Volta Redonda entre a noite de terça-feira, dia 21, e a madrugada desta quarta-feira, dia 22, gerou alagamentos em alguns bairros da cidade.

No bairro Barreira Cravo, a Rua Nicanor Teixeira de Carvalho ficou alagada com o transbordamento do Rio Paraíba do Sul e a água chegou a invadir algumas casas. Ruas próximas também foram afetadas, como as ruas 1 e 3.

A Defesa Civil foi ao local e isolou os pontos mais atingidos. A Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, também teve trechos alagados. Na Rua 209, no bairro Conforto, o Córrego Secades transbordou, com casas e lojas das proximidades afetadas. O transbordamento do córrego também afetou o São Lucas, bairro vizinho.

Houve quedas de árvore nos bairro Jardim Paraíba e Siderópolis. A Defesa Civil ainda divulgou o balanço oficial dos estragos provocados pela chuva na cidade.