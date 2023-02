As chuvas fortes desta quarta-feira, dia 22, provocaram alagamentos e interdição da Rodovia RJ-159, ligação Quatis ao distrito de Falcão. O trecho conhecido como “Subida do Açude Doce” ocorreu a queda de barreira e da pista, interditando totalmente a rodovia.

Moradores do distrito de Falcão para ter acesso a cidade de Quatis podem utilizar a Estrada do Camata (RJ-143) ou a estrada que liga Falcão ao distrito de São Joaquim para chegar até a cidade de Quatis. As duas estradas

não são asfaltadas. A primeira aumenta em oito quilômetros e a segunda em nove a distância percorrida.

Na estrada Quatis ao distrito de São Joaquim também a chuva foi intensa e castigou bastante a localidade.