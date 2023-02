O temporal que atingiu Volta Redonda e região, entre a noite de terça-feira (21) e a madrugada desta quarta-feira (22) fez com que a passagem sob a ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Aterrado e Niterói, ficasse alagada, como de costume, devido ao transbordamento do Rio Paraíba do Sul.

Alguns veículos maiores até conseguiram passar sob o trecho, mas outros menores ficavam atolados no local, como mostra o vídeo abaixo, enviado ao Informa Cidade.

O motorista, mesmo sendo alertado por outro sobre a impossibilidade de passar pelo local, avança sobre a água, mas o veículo agarra. No fim, ele ainda abre a porta e sai do carro, com o veículo coberto pelas águas até a metade.

Ainda não há informações sobre o volume de chuva registrado na cidade. Também houve pontos de alagamento na Amaral Peixoto, no Retiro, Açude, Conforto e na Vila Santa Cecília. Árvores também caíram na Beira-Rio.