Volta Redonda vence o Falcon e avança na Copa do Brasil

O Volta Redonda está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. O Voltaço venceu o Falcon-SE por 3 a 1, de virada, na Arena Batistão, em Aracaju, nesta quarta-feira (22).

O JOGO

O primeiro tempo foi bastante disputado na Arena Batistão. O Volta Redonda criou diversas oportunidades de abrir o placar e chegou a ter um gol, marcado pelo volante Bruno Barra, anulado. Na reta final, o atacante Sorriso cobrou escanteio ,o volante Ronald desviou para o gol e colocou o Falcon na frente, 1 a 0.

No segundo tempo, o Volta Redonda voltou ligado e conseguiu a virada em oito minutos. Aos 05, o atacante Lelê aproveitou o vacilo da defesa adversária e empatou a partida, 1 a 1.

Aos 08’, o volante Dudu recebeu o cruzamento da direita, cabeceou e virou para o Voltaço, 2 a 1. Com a vantagem no placar, o Volta Redonda ampliou com o zagueiro Sandro Silva, que aproveitou a cobrança de escanteio e garantiu a vitória por 3 a 1 sobre o Falcon.

Com o resultado, o Voltaço garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. O próximo adversário será Atlético-BA ou Atlético-GO.