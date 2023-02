Policiais militares receberam uma denúncia no início da tarde de quarta-feira, por volta das 13 horas, sobre barricadas que estavam sendo colocadas por suspeitos de tráfico na Rua da Olaria, nas proximidades do número 42, no bairro Baixada da Olaria, em Resende.

Os policiais foram até o local e depararam com alguns buracos com barras de ferro para dificultar a passagem das viaturas. No local não encontraram nenhum suspeito. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.