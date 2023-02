O corpo de um homem foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (23) na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O cadáver estava próximo ao condomínio Jardim Mariana, às margens da rodovia.

No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre a identidade da vítima e nem se havia marcas de violência no cadáver. O corpo foi removido pelos bombeiros ao Instituto Médico Legal (IML) no bairro Três Poços. O caso foi registrado na delegacia da cidade.