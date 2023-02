Um homem foi preso por suspeita de importunação sexual e agressão contra uma mulher na tarde desta quinta-feira (23) no Centro de Volta Redonda. O caso ocorreu em uma calçada da Rua São João, que faz esquina com a Avenida Amaral Peixoto.

Um vídeo obtido pelo Informa Cidade mostra o homem discutindo e gesticulando com a mulher. Em seguida, ele agarra a cabeça dela e a beija a força, nitidamente contra a vontade dela. Depois, balança a cabeça da vítima, que quase atinge o muro de um estabelecimento.

A mulher tenta ir embora, mas o homem insiste em continuar a discussão, até que o motorista de um carro parado no semáforo abre a porta do veículo, desce do automóvel e intervém na situação. Outras pessoas, incentivadas pela atitude do motorista, também chegam para separar o homem da mulher.

Agentes da Operação Segurança Presente foram acionados e detiveram o homem. Ele foi levado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) em uma van, onde foi autuado, com base na Lei Maria da Penha. (Foto: Divulgação)