Mais de 30 equipamentos de carros, que foram arrancados pela cheia do Rio Paraíba do Sul, foram devolvidos aos proprietários

O condutor que perdeu a placa de identificação do seu veículo, principalmente após ter trafegado na via localizada sob a ponte Pequetito Amorim, que liga os bairros Aterrado e Niterói, em Volta Redonda, pode verificar se a mesma se encontra na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), localizada na Ilha São João, entre às 9h e 17h.

“Já foram devolvidas 35 placas perdidas, mas ainda restam cerca de 40 para serem entregues. A Semop tem publicado em suas redes sociais (@ordempublica_voltaredonda), fotos com as placas veiculares que foram encontradas. Quem tiver perdido a placa do carro, pedimos que venha até a sede da Semop, na Rua Alexandre Polastri, na Ilha São João”, afirmou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos de divulgação- Secom/PMVR