Policiais militares receberam uma denúncia no início da noite desta quinta-feira, por volta das 18 horas, sobre um jovem, de 21 anos que teria envolvimento com o tráfico de drogas na Avenida Ministro Amaral Peixoto, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

Ao chegar ao local os agentes viram quando dois suspeitos empreenderam fuga por uma área de mata. Durante buscas, os agentes detiveram um dos suspeitos. No quintal da residência foram encontrados uma granada, 4 mil eppendorf (material para embalar drogas), uma balança de precisão, um rádio transmissor e duas bases de rádio transmissor.

Ele contou vigiava o material em troca de drogas, pois é usuário. O suspeito foi conduzido junto com o material apreendido para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde foi feito a ocorrência policial.