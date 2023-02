Policiais militares prendem suspeito por tráfico de drogas em Paraty

Na ação, foram apreendidos 17 frascos conhecido popularmente de “cheirinho da loló”

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Policia Militar, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na madrugada dessa quarta-feira, dia 22, um suspeito, de 26 anos, pelo crime de tráfico de entorpecentes na Avenida Roberto Silveira, no bairro Patitiba, em Paraty (RJ).

Após receberam a informação de que na avenida mencionada, havia um homem em atitude suspeita, os policiais foram até o local e conseguiram localizar o suspeito. Quando ele percebeu a presença dos policiais, tentou empreender fuga, porém foi acompanhado e capturado próximo ao local da abordagem. Com ele os policiais apreenderam 17 frascos de substância do “cheirinho da loló” (nome popular de um entorpecente preparado clandestinamente baseado em clorofórmio e éter).

O suspeito e o material apreendido foram levados para 167ª DP (Paraty), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, e sendo autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes.