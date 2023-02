Prefeitura de Quatis emite nota sobre a interdição da RJ-159

A prefeitura de Quatis emitiu um comunicado na noite de quarta-feira, sobre a interdição da RJ-159, ligação Quatis ao distrito de Falcão, que ocorreu durante as chuvas da quarta-feira, na altura do “Açude Doce” , nas proximidades de Joaquim Leite. Segundo a prefeitura, homens já estão trabahando no local.

Nota da prefeitura de Quatis

A prefeitura de Quatis comunica que o trecho da Estrada Quatis x Joaquim Leite, na altura do Açude Doce se encontra interditada devido a quedas de barreiras e deslizamentos no local.

As equipes das Secretarias de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural, Infraestrutura, Ordem Urbana e da Defesa Civil já estão trabalhando no local.

O município vem sendo atingidos pelas fortes chuvas nos últimos dias. Pedimos à população que redobre os cuidados e atenção neste período chuvoso, principalmente nos pontos recorrentes de alagamentos e que evitem transitar pelas estradas vicinais.