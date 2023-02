Serviços como remoção de entulho, tapa-buracos, reparos, reformas e revitalização de pinturas acontecem em paralelo ao rescaldo das chuvas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Infraestrutura (SMI), segue com a programação de limpeza e manutenção pelos bairros nesta semana, em paralelo aos serviços em áreas mais afetadas pelas chuvas dos últimos dias. O trabalho envolve remoção de entulhos, revitalização de pinturas, tapa-buracos, reparos, reformas, entre outros serviços, atendendo diversas localidades.

Para amenizar os impactos das chuvas e melhorar as condições de ruas e avenidas, as equipes que realizam a operação tapa-buracos programaram o serviço para 178 vias em mais de 60 bairros. O objetivo é garantir a segurança para os motoristas. Em breve, a cidade ganhará R$ 30 milhões em investimento para aplicar novo asfalto, em parceria com o Governo do Estado, beneficiando 298 vias de 14 bairros. A aplicação terá início quando o volume de chuvas diminuir.

Drenagem

As vias também estão recebendo melhorias nos sistemas de drenagem, para evitar alagamentos. Nesta quinta-feira (23) foram feitas desobstrução, limpeza e troca de ralos na Rua Cambuci, próximo ao nº 185, e na Rua São Fidélis, ambas no bairro Siderlândia; na Avenida Pernambuco, bairro Belmonte; em trecho entre as ruas Venezuela e Santa Luzia, bairro Vila Americana; e na Rua Vereador Aldílio Carvalho França, no bairro Ponte Alta.

Remoção de entulho e roçada

Com o apoio de três retroescavadeiras, a programação de retirada de entulho para esta quinta-feira atende as seguintes localidades: Fazenda Santa Cecília do Ingá, no bairro Santa Cruz; Rua São João da Barra, no Jardim Belvedere; Rua Roquete Pinto (final), bairro Caieiras; Rua Ferroviária, no Brasilândia; Rua Castelo, bairro Santo Agostinho; além de Rua Vigor, no Retiro, e outro ponto no bairro Aero Clube.

A roçada aconteceu no trevo Eng. Ervin Michelstaedter, localizado entre os bairros Casa de Pedra e Jardim Tiradentes; na praça da Rua José da Conceição, ao lado do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Voldac; além de canteiros de três pontos: Via Sérgio Braga, bairro Conforto (sentido Vila Santa Cecília); Avenida dos Trabalhadores, no Centro (sentido Vila); Rodovia dos Metalúrgicos, no acesso ao Cemitério Parque Portal da Saudade, sentido Jardim Belvedere.

Também foi feito recolhimento de resíduos de roçada e troncos de árvores caídas na praça do S.O.S, no bairro Voldac, com apoio de um caminhão Munck.

Manutenção, reparos e reformas

A programação contempla também reparos e reformas em alguns locais: Praça Ademar Pinto, no Jardim Paraíba; Praça Samoa, Jardim Belvedere; Avenida Afrânio Bastos, no bairro Ponte Alta; Praça Mauro Monteiro, Morada da Colina; além de construção de praça e campo, no Três Poços.

As equipes também executam serviços de serralheria, carpintaria e manutenção no Hospital Dr. Nelson Gonçalves, no Aterrado; na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, bairro Laranjal; na Praça Mário Ferreira Neto, bairro Nossa Senhora das Graças; entre outros pontos.

Caiação e pintura

Todo o bairro Laranjal está recebendo caiação de meios-fios. As equipes também estão revitalizando a pintura de equipamentos e espaços públicos, como praça, colégios, ponte, entre outros, nos bairros: Aterrado, Volta Grande II, Niterói, Vila Santa Cecília e Santo Agostinho. Fotos de divulgação/Secom/PMVR