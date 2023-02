Em menos de 24h, as ações resultaram a apreensão de armas, munições e diversos artefatos ilícitos

Ações conjuntas do Núcleo de Operações Especiais da PRF com a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (PCERJ) retiraram de circulação um verdadeiro arsenal. A primeira ocorrência aconteceu no dia 17, durante uma abordagem a um veículo de passeio na BR-393, em Barra do Piraí, interior do Rio.

Equipes orientadas por ações de inteligência e em atividade de repressão ao crime encontraram dentro do carro abordado diversas peças de fuzil, além de 9 mil munições de pistola. Diante as informações desconexas do condutor, as equipes conseguiram chegar até um depósito que possivelmente estariam mais ilícitos.

O desdobramento da atividade se deu com o cumprimento de mandado de busca e apreensão no dia 18, por voltas das 12h, também em Barra do Piraí. Também havia informações de que o depósito pertencia a um traficante de armas que trazia projéteis e partes desmontadas de armas longas (especialmente de fuzis) para o Rio de Janeiro. Durante a busca domiciliar, foi encontrada variedade de armas, munições e peças de armamentos, além de supressores de ruídos para armas longas e aparelhos de pontaria para fuzis. Houve também apreensão de aparelhos celulares, pendrives e quantia de dinheiro em espécie (10 mil reais, 200 dólares e 20 mil guaranis).

Na ocasião, quatro pessoas foram conduzidas para a DESARME, na Cidade da Polícia, a fim de serem apresentadas à autoridade policial. O proprietário do imóvel está preso e à disposição da justiça, respondendo pelos crimes de tráfico de armas de uso restrito e tráfico de munições de uso permitido e restrito, segundo a Lei do Desarmamento.

Ao todo foram apreendidos quatro revólveres, três espingardas, uma pistola, um quilo de pólvora para confeccionar munições, dois supressores de ruídos para arma longa, duas miras de precisão para fuzil, 13 canos de fuzil, diversos carregadores de diversos calibres, 10 mil munições de pistola, além de dezenas peças para montagem de armamentos, dinheiro e celulares.