Rodovia RJ-159 é parcialmente liberada em Quatis

A RJ-159, que liga Quatis ao sul de Minas, em Passa Vinte, foi parcialmente liberada no final da tarde desta quinta-feira (23). O tráfego está no sistema pare-siga.

Segundo a prefeitura, apenas a passagem de veículos leves está autorizada. A estrada foi interditada na tarde da quarta-feira 922), devido ao desabamento de parte da pista em razão das chuvas.

O ponto afetado foi no local conhecido como Açude Doce, no distrito de Joaquim Leite. O trabalho para a liberação provisória foi feito pelo DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro), juntamente com equipes da prefeitura.

Apesar da liberação parcial, a prefeitura recomende que só se utilize o trecho em caso de necessidade. (Foto: Divulgação)