O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Edimar Miguel e sua diretoria obtiveram êxito na reintegração dos funcionários da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) que foram demitidos nas manifestações durante a companha salarial da empresa.

O presidente Edimar Miguel ressaltou a luta do Departamento Jurídico do Sindicato para o retorno desses funcionários ao trabalho. “O nosso compromisso é defender o nosso trabalhador”, disse o presidente bastante emocionado com a decisão favorável aos metalúrgicos.