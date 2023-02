Veículo adaptado vai ajudar na realização de cirurgias em cães e gatos, zerando a fila pelos procedimentos no CCZ e garantindo o controle da população

O Castramóvel chegou a Volta Redonda. O trailer adaptado para realizar cirurgias em cães e gatos está estacionado no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro Três Poços. A expectativa é que, a partir do mês que vem, ele auxilie no serviço de castração de animais do CCZ, zerando a fila de espera.

O veículo foi adquirido pela prefeitura, por meio de licitação com emendas parlamentares do então deputado federal Antônio Furtado e da deputada Soraya Santos. A licitação ocorreu após projeto de lei autorizativo do vereador Paulo Conrado, de reuniões com os vereadores Renan Cury e Paulinho AP.

A coordenadora da Vigilância Ambiental e responsável pelo CCZ, Janaína Soledad, lembrou que o veículo adaptado está recebendo os últimos detalhes para começar a atender, tornando itinerante o serviço que hoje é realizado somente na sede do CCZ.

“O Castramóvel é mais um dos benefícios aos animais do município. As castrações são importantes, porque, além de evitar uma série de doenças entre os animais, acaba tendo um impacto na saúde das pessoas, reduzindo a possibilidade de doenças zoonóticas. É mais uma ação do município de Volta Redonda em prol dos animais”, destacou Janaína Soledad.

Hospital Veterinário e cemitério pet

Nesta quinta-feira (23) foi aberta a licitação para construção do Hospital Veterinário de Volta Redonda, que ficará em um terreno de cerca de 1.100 metros, localizado no bairro Vila Rica/Tiradentes. A unidade será construída em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é do vereador Renan Cury, que contou com apoio do deputado federal Doutor Luizinho.

Além do hospital, o prefeito Neto estuda a implantação de um cemitério pet, destinado ao sepultamento de animais domésticos. “Conversando com o vereador Fábio Buchecha, surgiu uma ideia de fazer um cemitério para animais domésticos. Gostei da ideia, estou pretendendo fazer”, adiantou Neto. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR