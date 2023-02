Autoridades patrulharam bairros e atuaram na segurança dos blocos carnavalescos e garantiram a fluidez do trânsito

A operação ‘VR em Ordem’ flagrou durante o Carnaval 12 veículos em situação irregular e dois motoristas embriagados ao volante. Entre os dias 17 e 22, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) e a Operação Segurança Presente trabalharam de forma integrada. Houve patrulhamento de todos os bairros. As autoridades atuaram também na segurança dos blocos carnavalescos e garantiram a fluidez do trânsito.

Dos 12 veículos irregulares, cinco foram motocicletas. Entre as infrações estiveram: direção com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de categoria diferente; conduzir sem CNH e sem placas. Os sete carros foram encontrados em situação de abandono em via pública; realização de reparos em via pública, causando transtornos, além de condutor flagrado sob influência de álcool e direção sem ser habilitado.

Os casos de embriaguez ocorreram na sexta (17) e domingo (19). No primeiro, um homem de 53 anos foi flagrado conduzindo um carro pela contramão da Avenida Antonio Francisco, no bairro Açude. Durante a abordagem, foi constatado os sinais de embriaguez. Como ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), onde o perito constatou a alcoolemia. Na delegacia (93ª DP), ele foi indiciado por conduzir veículo embriagado ou sob efeito de drogas.

O segundo caso ocorreu na Vila Santa Cecília, quando um homem de 52 anos foi flagrado também dirigindo pela contramão. Ele estava na Avenida Santa Edwiges e ao ser abordado por guardas municipais foi possível notar sinais de embriaguez, como o andar cambaleante. Ele apresentou a CNH vencida desde 2014 e se recusou a fazer o teste do bafômetro. No IML, um perito constatou a embriaguez. Na 93ª DP, o homem permaneceu preso por embriaguez ao volante.

“As ações das forças de segurança garantiram um Carnaval tranquilo na cidade. Parabéns aos agentes, que nas ruas têm feito a diferença”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos: Cedidas pela Semop/PMVR