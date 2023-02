Polícia Militar prende suspeito de assaltar loja em Barra Mansa

A Polícia Militar prendeu na manhã desta sexta-feira, dia 24, em Barra Mansa, um homem suspeito de assaltar a loja de roupas esportivas KN fitness & Casual. O estabelecimento fica na Avenida Jansen de Melo, no Centro.

De acordo com as primeiras informações, o suspeito, de 46 anos, foi rendido pelos agentes dentro da loja após um cerco. Com ele foram apreendidos uma faca tática e um celular roubado de uma mulher, de 32 anos, que estava dentro do estabelecimento. Não foi informado se ela é cliente ou funcionária de loja.

O suspeito também portava uma mochila com documentos dele e roupas. A vítima e o homem foram levados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Ainda não há informações sobre como ficou a situação dele na delegacia.