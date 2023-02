Barra Mansa: vítimas da chacina são identificadas

As vítimas da chacina ocorrida dentro de uma barbearia no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa, já foram identificadas. São elas Esmale Thomas da Silva, de 33 anos; Lucas Gabriel Ferreira do Nascimento Severino, de 18; Franque dos Santos Júnior, de 18; e Erik Fontes da Silva Rodrigues, também de 18 anos.

O outro baleado, de 22 anos, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia pelo Samu com seis tiros nas pernas. Segundo as primeiras informações, ele não corre risco de morrer e estava passando por uma cirurgia no momento desta publicação.

Aos policiais, o sobrevivente disse que o assassino entrou no local, na Rua João Naves de Lima, armado e atirou contra todos. Ele disse que conseguiu correr para o banheiro, onde foi baleado na perna.

A Polícia Militar está no local. No momento desta publicação, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil investiga os assassinatos.

