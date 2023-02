Bolsonarista de chacina em Sinop (MT) se entrega à polícia

O bolsonarista assassino Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, que matou sete pessoas em chacina em um bar de Sinop, no Mato Grosso, se entregou à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (23). O homem estava foragido desde terça-feira (21), quando cometeu o crime.

Marcos Vinicius Borges, o advogado de Edgar, já havia afirmado que ele deveria se apresentar à Polícia Civil na quinta-feira. O cúmplice dele, o bolsonarista ferrenho Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar (PM), na tarde da quarta-feira, dia 22.

“Doutor, boa tarde. Eu quero me entregar, vou me entregar. Vamos ajeitar certinho minha a entrega. Estou desarmado, não quero confronto com a polícia”, disse. “Eu não tenho nenhuma arma mais, as armas ficaram na caminhonete. Eu não tenho arma. Eu não quero nenhum tipo de confronto com ninguém. Eu só quero me entregar. Aí vamos agilizar o local e a hora”.

A dupla matou sete pessoas após perder cerca de R$ 4 mil em uma aposta de sinuca. Os crimes foram registrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Os dois suspeitos saquearam uma quantidade de dinheiro que estava em uma das mesas de sinuca, além de outros objetos espalhados no bar. Em seguida, fugiram em uma caminhonete.

A polícia informou que os autores da chacina possuem várias passagens pela polícia. Segundo o delegado Bráulio Junqueira, responsável pelas investigações, Ezequias já foi denunciado por porte de arma ilegal, roubo, formação de quadrilha, lesão corporal e ameaça. Edgar, que se entregou, tem registro por violência doméstica.

A caminhonete e a espingarda usada pelos autores foram apreendidas na manhã desta quarta, em um terreno no bairro Vila Verde, em Rondonópolis, no Mato Grosso. De acordo com a investigação, o imóvel tem ligação com um dos suspeitos. As informações não foram reveladas.

O bolsonarista tem registro como Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC) e chegou a frequentar um clube de tiro de Sinop, mas foi desvinculado por faltas, de acordo com a Federação de Tiro de Mato Grosso (FTMT).