Cabeça de homem é encontrada na Japuíba, em Angra dos Reis

A cabeça de um morador da Japuíba, em Angra dos Reis foi encontrada dentro de uma mochila no fim da tarde de quinta-feira (23), no mesmo bairro. O crânio estava ao lado do corpo, na Rua Prefeito João Gregório Galindo. A vítima foi identificada como Maicon da Silva Pereira, de 35 anos.

Segundo a Polícia Militar, além de estar sem a cabeça, o cadáver estava com perfurações provocadas por faca, em uma área de mata. O corpo foi encontrado por funcionários de uma empresa que faziam capina no local. O corpo estava em estado de decomposição.

A carteira com os documentos da vítima estavam dentro da mochila. Maicon, de acordo com a PM, tinha passagem por homicídio. A Polícia Civil investiga o crime.