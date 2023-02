A equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte da 7° Delegacia da PRF com sede em Resende-RJ esteve na manhã desta sexta-feira, dia 24, a convite da empresa Transporte Excelsior para ministrar uma palestra de prevenção de acidentes para novos colaboradores que estão participando da Escolinha de Motorista em sua sede em Barra Mansa

A palestra, focada em motoristas de veículos pesados, se pautou em quatro pilares: condutas indesejadas na direção veicular, cuidados com o veículo, cuidados com a carga e direção defensiva.

A Transportadora Excelsior é uma empresa de transporte especializada em Produtos Siderúrgicos na região do Vale do Paraíba e tem como um dos principais produtos transportados bobinas de aço. Nesse ponto, foi dado enfoque à Resolução do Contran n° 942 de 2022 que regula o transporte de Produtos Siderúrgicos versando sobre equipamentos obrigatórios e amarração específicas desse tipo de carga.

Quanto as condutas indesejadas e direção defensiva falou-se sobre os riscos do uso de celular na direção, excesso de velocidade, ultrapassagem em pista simples, tempo de descansando, bebida alcoólica e outras imprudências cometidas.

As atividades de educação para o trânsito da PRF têm por objetivo a redução do número de mortes nas estradas brasileiras através da mudança de comportamento dos motoristas, convidando-os a refletir sobre uma condução mais responsável e profissional.