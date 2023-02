Idosos do Grupo de Convivência do Cras Retiro participaram de palestra e exercício para prevenção e identificação dos sintomas da doença

A coordenadora do Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares (Centro Dia Synval Santos), a psicóloga Danielle Freire, juntamente com a educadora física da unidade, Bruna Carneiro, promoveram atividades pelo “Fevereiro Roxo” no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Retiro, em Volta Redonda. O segundo mês do ano é voltado para a conscientização da doença de Alzheimer, e a equipe do centro dia apresentou métodos para prevenção e identificação dos sintomas para idosos do Grupo de Convivência Cidadania, que se reúne no local.

De acordo com Danielle, o objetivo é fornecer dados e informações a respeito dos primeiros sinais e sintomas que podem sugerir a instalação de um quadro demencial. “Através da roda de conversa, conscientizamos sobre a necessidade de mantermos as funções cognitivas sempre em movimento, estimulando as atividades cerebrais e melhorando a qualidade do pensamento. O ‘Fevereiro Roxo’ traz, entre outras doenças (Lúpus e Fibromialgia), o Alzheimer como um de seus focos”, falou.

Ela contou ainda que os idosos do Grupo de Convivência Cidadania fizeram exercícios físicos que propiciam a prevenção e o avanço mais lento do Alzheimer. As atividades aconteceram na tarde dessa quinta-feira, 23. “A visita ao Cras Retiro foi em alusão ao ‘Fevereiro Roxo’, mas ofertamos esse tipo de serviço durante todo o ano, com agendamento prévio”, contou Danielle.

O Centro Dia Synval Santos

O Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares, o Centro Dia Synval Santos, em Volta Redonda, atende 80 idosos, divididos em grupos de 25 usuários por dia. O trabalho é realizado por meio de oficinas de estimulação motora, cognitiva e de música, e coordenado por equipe composta por psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, educador físico, professor de música e arte-terapeuta, com apoio de cuidadores. Além das atividades, os idosos recebem três refeições e duas colações entre elas.

Para que a pessoa com Alzheimer possa ser usuária do centro, é necessário um encaminhamento médico, cujo laudo aponte diagnóstico de Alzheimer, em nível médio, com CDR 1 ou 2. Os encaminhamentos podem vir da Policlínica da Melhor Idade, AAP-VR (Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda) ou qualquer profissional geriatra de acompanhamento do idoso.

A unidade disponibiliza uma folha de orientação aos médicos e um protocolo, caso o profissional queira preencher no lugar de fazer o laudo em seu próprio receituário. As famílias podem pegar esse protocolo no centro dia e levar para o médico, que vai encaminhar de volta para a unidade. O próximo passo é um processo de avaliação para os critérios sociais dessa família e desse idoso.

Entre os principais critérios analisados, estão: maior nível de estresse e sobrecarga da família e do cuidador; menor número de pessoas no cuidado com aquele idoso; e maior grau de vulnerabilidade social. Fotos de divulgação – Secom/PMVR