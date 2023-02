Terminou na manhã desta sexta-feira, por volta das 10 horas, um protesto que reivindicavam melhoria no transporte público de Pinheiral. A manifestação ocorreu com o fechamento da Avenida Nilton Pena Botelho, no Centro da cidade. Segundo moradores, os ônibus não cumprem os horários e vem sempre superlotados, deixando muitos usuários pelo caminho.

Vários policiais acompanharam de perto a manifestação que foi pacífica. Depois que manifestantes negociaram com o prefeito a pista foi liberada e o trânsito de carros, ônibus e caminhões voltaram a circular normalmente. Fotos: Evandro de Freitas