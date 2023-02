Uma chacina com quatro homens mortos foi registrada na noite desta sexta-feira (24) dentro de uma barbearia na Rua João Naves de Lima, no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa.

Segundo as primeiras informações, um quinto homem foi socorrido pelos bombeiros com um tiro na perna para a Santa Casa de Misericórdia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Policiais militares que estão no local do crime apuraram que a chacina teria sido praticada por criminosos em uma moto, que passaram atirando. No momento desta publicação, não havia informações sobre a identidade das vítimas.

A perícia é aguardada no local do crime.