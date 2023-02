Espaço está recebendo melhorias em todas as áreas, incluindo equipamentos e áreas com mais acessibilidade para os idosos

A reforma da Policlínica da Melhor Idade de Volta Redonda, localizada no bairro Jardim Paraíba, segue avançando neste mês de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as equipes que atuam na obra realizam troca e reparo no sistema de esgoto e outras intervenções de alvenaria. A reforma trará maior conforto aos usuários, pois toda unidade será adaptada para atender as necessidades dos idosos.

Nesta semana, os trabalhos envolveram a ligação do esgoto na área externa e o início da ligação do esgoto do expurgo. Na área onde funcionará a recepção, os profissionais também estão abrindo as paredes para instalação da janela. A próxima etapa será o início da demolição da rampa para ser modificada.

“Serão feitas melhorias para proporcionar mais conforto aos idosos, principalmente na questão da acessibilidade, que será toda refeita atendendo as normas, além de o espaço de trabalho também melhorar para a equipe que atua na unidade”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Atendimento

Neste período de execução da obra, todos os atendimentos estão sendo realizados na Policlínica da Cidadania, que fica no Estádio Sylvio Raulino, o Estádio da Cidadania, no bairro Aterrado, das 7h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Reforma proporcionará mais acessibilidade

Toda a obra do espaço conta com adequação da acessibilidade: a recepção foi projetada de forma que o usuário tenha um conforto maior na espera, com o balcão sendo adaptado para uma altura em que os cadeirantes possam ter acesso. Ainda na recepção, será retirada a claraboia do teto, atendendo as inúmeras solicitações dos usuários e seus familiares, devido ao calor e infiltrações constantes. Assim, será possível deixar toda recepção climatizada.

Os banheiros utilizados pelos usuários serão totalmente reformados, de acordo com normas e legislação vigente. Todos os corredores receberão barras de apoio, e será possível a criação de mais uma sala para atendimento, sem ser necessário ampliação da área construída. A unidade receberá ainda piso, pintura interna e externa, vasos sanitários e lavatórios e portas novas.

A obra conta ainda com a construção de nova escada de acesso, novo corrimão para a rampa e a escada. Também serão instalados novo portão com grade e novas instalações de hidráulica, esgoto e elétrica. Além disso, a reforma contará com novos revestimentos, pintura, novas portas e louças cerâmicas e metais. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR