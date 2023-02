Programação terá teatro de fantoche, exposição cromática, jogos e recreação

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), em parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio) de Barra Mansa, terá uma programação especial neste domingo, dia 26, das 8h às 16h30. O projeto “Sesc + Sustentabilidade” promoverá atividades ambientais com teatro de fantoche, exposição cromática, jogos e recreação para os visitantes do Zoo-VR. A entrada é gratuita.

“O Zoológico Municipal é sempre um local que recebe diversas famílias nos fins de semana, e essa grande parceria com o Sesc nos permite realizar importantes atividades como a deste domingo, que, além da parte recreativa, também trazem uma educação ambiental, que é fundamental para a formação de cidadãos conscientes com o meio ambiente”, destacou o coordenador do Zoológico Municipal de Volta Redonda, Jadiel Teixeira.

Confira abaixo a programação completa:

Educação em Saúde: ‘Xô dengue, Xô mosquito’

Teatro de fantoches orientando as crianças sobre ações para controle do mosquito Aedes aegypti.

Artes Visuais: Exposição Cromática

Guilherme Kozlowski é parte da nova geração de artistas visuais, com trabalhos em formatos geométricos. Para a Exposição Cromática, Guilherme encontra nos infláveis o suporte para suas pinturas em formato não convencional, com cores que evocam não somente a estação mais quente do ano, sem rótulos, mas também o ensejo de liberdade e afetividade que a estação pode despertar.

Sesc + Social: Jogos de Cidadania

Jogo de quebra-cabeça – cultura de paz e respeito aos seres vivos

Jogo gigante de cidadania

Jogo gigante de trânsito

Lazer: Recreação

Jogos gigantes

Minitênis

Badminton

Sesc + Sustentabilidade: Instalação Capivara e Peixe barrigudo

A capivara foi construída em resíduos de PVC e o peixe é uma grande lixeira, que tem o objetivo de sensibilizar as crianças sobre a geração e descarte correto dos resíduos. Foto: Arquivo-Secom/PMVR.