Carro abandonado é encontrado com estojos deflagrados em Resende

Um carro abandonado com diversos estojos deflagrados foi encontrado pela Polícia Militar na noite de sexta-feira, dia 24, na Rua João Duiziti, no bairro Vila Verde, em Resende. Policiais foram até o local depois de disparos de arma de fogo um bairro próximo.

O carro, modelo Tiggo, de cor prata, estava abandonado na rua, com as portas abertas. De acordo com a Polícia Militar, populares informaram que quatro criminosos portando armas e vestindo roupas pretas desembarcaram do carro e correram para uma área de mata nas proximidades.

A Polícia Militar informou que realizou buscas, mas ninguém foi encontrado. A perícia foi acionada e o carro levado para a delegacia de Resende, onde o caso foi registrado.