Forte chuva atinge o distrito de Floriano em Barra Mansa

O distrito de Floriano, em Barra Mansa, sofreu bastante com as chuvas da última sexta-feira, dia 24. O Ribeirão da Divisa transbordou e provocou alagamento em ruas, casas e lojas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um carro com uma família dentro preso em meio à forte enxurrada.

Mesmo acelerando, o motorista não consegue sair do lugar. Outro, mostra uma rua completamente alagada com as águas da chuva atingindo as rodas de uma van. No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre o volume da chuva na cidade, e nem sobre imóveis interditados ou pessoas desalojadas.