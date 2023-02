Homem é preso com espingarda em Sapucaia

Um homem, de 39 anos, foi preso por policiais militares com uma espingarda calibre 12, com 17 munições intactas na noite de sexta-feira, dia 24, na BR-116 (Além Paraíba-Teresópolis) no bairro Aparecida, em Sapucaia.

Segundo a Polícia Militar, ele teria ameaçado de morte duas mulheres e um homem. Também estaria aguardando as vítimas no local para supostamente tentar matá-las. Na delegacia, as vítimas estavam registrando um boletim de ocorrência contra ele.

O celular do suspeito também ficou apreendido. Ele ficou preso na carceragem da delegacia. Foto: Polícia Militar