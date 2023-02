O meia Luciano Naninho vem sendo um dos destaques do Volta Redonda na temporada. Garçom do Voltaço em 2023, o jogador já deu cinco assistências para os companheiros de equipe.

Após servir o artilheiro Lelê na vitória sobre o Falcon por 3 a 1, pela primeira fase da Copa do Brasil, o meia se isolou no posto de maior assistente da equipe.

O Volta Redonda balançou as redes em 17 oportunidades no ano e Luciano Naninho tem participação direta em 29,5% dos gols. O camisa 10 do Voltaço comentou sobre essa fase e destacou o entendimento de jogo da equipe.

“O time tem funcionado muito bem em todos os setores, mas nosso poder ofensivo tem feito a diferença e fico feliz em participar disso. Seja dando o último passe ou participando da criação de jogadas. Isso é fruto de muito trabalho e entendimento de jogo da equipe que facilita o individual”.

Com uma sequência de jogos decisivos – as três últimas rodadas do Campeonato Carioca, Luciano Naninho falou sobre a dificuldade dessas “finais” e que a entrega da equipe vai fazer a diferença para alcançar os objetivos.

“Sobre essa sequência de jogos, primeiro de tudo, entender que temos que continuar trabalhando e evoluindo muito. São jogos decisivos e nesses momentos vence quem tiver mais focado dentro da partida. Uma dessas “finais” já conseguimos vencer e sabemos que a dificuldade só aumenta a cada jogo que passa. Mas sabemos que se tudo der certo, vamos alcançar nossos objetivos, então vale dar o nosso máximo e esperar por coisas maiores”.

O Volta Redonda volta a campo no próximo domingo, dia 26, fora de casa, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O Esquadrão de Aço enfrenta o Bangu, às 15h30, no estádio Moça Bonita.