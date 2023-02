A Polícia Militar está ocupando desde a noite de sexta-feira (24) as ruas do bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa, após a chacina ocorrida dentro de uma barbearia. Um homem, de 33 anos, e três jovens, de 18, foram mortos a tiros no local. Outro rapaz, de 22 anos, foi baleado com seis tiros na perna esquerda e um na região das nádegas e está na Santa Casa de Misericórdia.

Segundo a Polícia Militar, as guarnições também estão realizando operações em bairros vizinhos na tentativa de capturar e prender os autores dos quatro homicídio. A PM informou que por uma questão de estratégia, não irá informar quais bairros serão ocupados.

“Mas podemos informar que as equipes operacionais foram mobilizadas para trazer tranquilidade à população local. O serviço de inteligência está coletando informações e todos os recursos disponíveis serão aplicados em prol das buscas aos autores deste crime, inclusive com operações onde será utilizado o veículo blindado da corporação”.

A principal suspeita é que o crime tenha ocorrido em decorrência da guerra do tráfico. Qualquer informação pode ser passada ao Disque Denúncia do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar) através do telefone 0800-0260667. O anonimato é garantido.