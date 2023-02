Polícia Rodoviária Federal apreende mercadorias na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) do Grupo de Patrulhamento Tático, estava em trabalho de fiscalização por volta das 18 horas, desta sexta-feira, dia 24, quando abordaram um veículo Mercedes Benz Paradiso (preto), conduzido por um boliviano, linha Puerto Soares (Bolívia) x Rio de Janeiro, no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Durante a abordagem, o condutor disse que além das bagagens dos passageiros também estaria transportando encomendas que seriam deixadas na garagem de uma empresa no Rio de Janeiro (RJ). Ao consultar as notas fiscais e verificar as caixas presentes no veículo, uma delas apresentou características suspeitas. Ao abrir a caixa, na presença do condutor do veículo como testemunha, a equipe encontrou: 89 aparelhos eletrônicos de informática.

Indagado a respeito da mercadoria o motorista disse ter assumido a direção do veículo em São Paulo (SP), mas que a mercadoria estaria vindo do Mato Grosso do Sul (RS) e seria deixada na garagem da empresa no Rio de Janeiro (RJ) onde o destinatário (constante na nota) retiraria a mercadoria.

Após uma consulta realizada em lojas virtuais, foi possível observar que o valor total da mercadoria seria aproximadamente R$ 35.500,00. Diante dos fatos, a mercadoria foi encaminhada para 94° Delegacia de Polícia em Piraí (RJ) onde foi apreendida pelas autoridades de plantão juntamente com a nota fiscal e a nota de serviço de transporte da empresa. O veículo, condutor e passageiros foram liberados para seguirem viagem. Os produtos foram apreendidos com base no enquadramento do Código Penal para o crime de Descaminho.

Materiais apreendidos

Sete Home mesh wi-fi system plate

Quatro Home mesh wi-fi system cilinder

Dois Home nash wi-fi system cilinder

20 wireless nano USB adaptor

10 Desktop switch Mercusys

10 Desktop switch Tplink

Quatro External driver Seagate Expension 8TB

Seis Externo driver expression Seagate 4TB

Cinco Easy Smart Switch 8 Port

Quatro Easy Smart Switch 5 port

10 repetidor de sinal wifi

Dois superior mesmo wifi

Quatro Routerboard hex

Um gigabyte VIP router