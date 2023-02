Prefeito de Barra Mansa é atacado por pitbull

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable foi atacado na noite de sexta-feira, dia 24, por um cão da raça pitbull, ao tentar socorrer um vizinho que estava sendo atacado pelo cão. O caso aconteceu em frente a residência do prefeito, no bairro Jardim Alice, em Barra Mansa.

Segundo informações do Diário do Vale, o prefeito estava jantando com a família quando ouviu gritos de socorro. Ele saiu e se deparou com o vizinho, Edeson Marcelino, de 64 anos, sendo atacado pelo pitbull.

Edeson contou que estava voltando de uma igreja quando foi avisado que o seu cão, de 6 anos, estava em luta contra outro animal. Ele foi separar a briga e acabou sendo atacado pelo seu cachorro.

A informação é que Edeson teve o braço dilacerado. O prefeito sofreu várias mordidas no tórax e no braço esquerdo. Os dois continuam internados na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde das vítimas.