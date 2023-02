Volta Redonda anuncia novo reforço

O Volta Redonda segue reforçando a equipe para o decorrer da temporada 2023. Neste sábado (25), a diretoria confirma a contratação do zagueiro Marcão.

Marcão é catarinense e tem 33 anos. Nas últimas seis temporadas, o zagueiro atuou pela Portuguesa-RJ, jogando mais de 100 partidas. O defensor ainda possui passagens por Gonçalense-RJ, Avaí-SC, America-RJ, Guarani-SC e CRAC.

O zagueiro do Esquadrão de Aço comentou sobre o novo desafio:

“Grato a Deus pela minha chegada ao Volta Redonda. Vejo como uma oportunidade de poder elevar ainda mais o meu nível de jogo, junto a todos atletas e comissão técnica. Chego para somar e que possamos ir em busca dos nossos objetivos”.

Marcão já iniciou os trabalhos com o grupo no início da semana e está disponível para ser relacionado pelo técnico Rogério Corrêa. O contrato do zagueiro vai até o final de 2023.