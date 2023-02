Homem é flagrado pescando com tarrafa em Barra do Piraí

Policiais da Unidade de Polícia Ambiental do Estado do Rio de Janeiro flagraram no início da tarde deste domingo, dia 26, por volta das 14 horas, um homem que estava em cima de uma ponte, as margens do Rio Paraíba do Sul, com uma tarrafa, na Rua José Alves Pimenta, no bairro Matadouro em Barra do Piraí.

Ao ser abordado, o suspeito não possuía autorização ou licença para a prática de pesca com tarrafa. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde foi feito o registro policial. Após o registro, o homem foi liberado e a tarrafa ficou apreendida. Foto: Leitor de Barra do Piraí