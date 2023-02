Jovem é morto a tiros no bairo Cruzeiro II em Pinheiral

Wulisses Amadeu Thomé, de 24 anos, foi morto a tiros na manhã de sábado, dia 25, na Rua Odilon Graça de Queiroz, no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral.

Policiais militares foram acionados e quando chegaram já encontraram o jovem sem vida. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi até o bairro e atestou o óbito do rapaz. O enfermeiro informou à guarnição informou que o jovem estava com várias marcas de tiros pelo corpo.

O local foi isolado e a perícia acionada. A Polícia Civil investiga o crime. Até o momento desta publicação, nenhum suspeito havia sido preso.