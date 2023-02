Mulher desorientada é retirada das ruas pela Polícia Militar

Policiais militares do Departamento de Policiamento Ostensivo, (DPO), retiraram das ruas, neste domingo, dia 26, uma mulher que estava andando desorientada pelas ruas de Rio das Flores (RJ).

Ao ser abordada a mulher contou que havia tomado alguns comprimidos de Clonazepam e tentou cortar os pulsos com uma faca, após um desentendimento com a mulher do seu ex-marido no portão de sua casa.

A mulher foi levada para o Hospital Geral Dr. Luiz Pinto, onde ficou em observação. O caso foi registrado na 92ª Delegacia de Polícia, de Rio das Flores.