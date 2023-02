Policiais militares estavam em patrulhamento quando depararam com um veículo Vectra (verde), placa KOT-5404, com registro de furto no dia 24 de fevereiro de 2023, na Praça Visconde do Rio Preto, no Centro de Valença.

O veículo não tinha sinais de arrombamento. Os agentes entraram em contato com a 91ª Delegacia de Polícia, que informaram os dados da vítima do furto, de 28 anos. Ele foi conduzido a Delegacia de Polícia, onde o veículo foi recuperado.