A Secretaria de Estado de Polícia Militar confirmou a morte do cabo Fernando Figueira Machado, de 34 anos, na noite de sábado (25), durante um confronto com traficantes no bairro Bracuí, em Angra dos Reis. Outro policial militar também ficou ferido na troca de tiros.

Segundo a PM, Fernando chegou a ser socorrido para o Hospital da Japuíba, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era lotado no 33º BPM (Angra dos Reis) e estava na corporação desde 2012. O policial deixa um filho de 12 anos.

No momento desta publicação, não havia informações sobre velório e sepultamento. O outro policial baleado foi levado ao Hospital de Praia Brava. De acordo com a PM, o seu estado de saúde é estável.

Ainda não há um balanço oficial de prisões e apreensões sobre a troca de tiros ocorrida no Bracuí. (Foto: Polícia Militar)