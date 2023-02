O Volta Redonda goleou o Bangu por 4 a 0, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca neste domingo, dia 26, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro.

Os gols da partida foram marcados pelo artilheiro Lelê, duas vezes, Pedrinho e Berguinho. Com o resultado, o Voltaço chegou aos 16 pontos e pulou para a terceira colocação da Taça Guanabara.

O JOGO

O Volta Redonda não se intimidou com o calor de 38º em Moça Bonita. A equipe do treinador Rogério Corrêa abriu o placar logo aos cinco minutos. O atacante Lelê recebeu a bola na esquerda, fez uma boa jogada e cruzou rasteiro para Pedrinho desviar para o gol, 1 a 0. O Bangu buscou a reação, mas parou nas defesas do goleiro Vinicius Dias.

Nos minutos finais, o artilheiro do Campeonato Carioca apareceu. Aos 46’, o lateral-direito Wellington Silva cruzou na medida para o camisa 18 cabecear para o gol: 2 a 0. Aos 48’, Lelê recebeu um passe no meio da defesa adversária, driblou o goleiro e marcou o seu 9º gol na competição, 3 a 0.

No segundo tempo, o Volta Redonda administrou o resultado e o técnico Rogério Corrêa fez algumas substituições para manter o ritmo da equipe. Aos 41 minutos, o atacante Berguinho chutou de fora da área e marcou um belo gol para fechar a goleada, 4 a 0.

O Voltaço retorna aos gramados na próximo sábado, dia 4, contra o Madureira, às 15h30min, no estádio Conselheiro Galvão, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca.