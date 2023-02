Família procura por homem desaparecido em Barra Mansa

A família do entregador João Paulo de Souza Lopes, de 43 anos, de Barra Mansa, registrou nesta segunda-feira (27), na delegacia da cidade, o seu desaparecimento. João é morador da Rodovia Presidente Vargas, no bairro Santa Clara, e não é visto desde a noite do último sábado (25), quando deixou a residência por volta das 19 horas.

O boletim foi feito pela mãe de João, a aposentada Hortência Maria de Souza Lopes, de 73 anos. Na delegacia, a idosa contou que o filho não é usuário de drogas ilícitas e nem possui problemas psiquiátricos.

Ela contou também que o filho é fichado em uma empresa de doces na cidade, porém, ele não apareceu para trabalhar nesta segunda-feira. Informações sobre João podem ser passadas para o 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)