Policiais Militares receberam informações na noite de domingo, por volta das 21 horas, sobre um homem, de 43 anos, que teria feito um disparo de arma de fogo na Travessa Castelo Branco, na Rua das Acácias, no bairro Ipê, em Pinheiral

Os agentes foram até o local e apreenderam a arma, cinco carregadores, 59 munições intactas do mesmo calibre e um cinto tático com quatro portas do carregador foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Pinheiral.