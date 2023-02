Jovem é preso por suspeita de tráfico de drogas no bairro Rolamão

Um jovem de 19 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (27) no bairro Rolamão em Pinheiral. Ele foi flagrado na Praça Brasil vendendo entorpecentes e tentou correr para um bar para não ser capturado por policiais militares, mas acabou rendido.

Os agentes receberam informações de populares dizendo que ele estava vendendo drogas no local. Ao ver a presença da guarnição, ele correu para o estabelecimento, mas acabou alcançado.

Com o rapaz os policiais encontraram seis pinos de cocaína com descrição de uma facção criminosa, com cada pino custando R$ 25. Além da droga, o rapaz estava com a quantia de R$ 177 e um celular. Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime.