Policiais da 2ªCIPM/5ª CPA, apreendem material entorpecente em Paraty

Na ação, foram apreendidos três tabletes de maconha prensada

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, apreenderam na tarde de sexta-feira, dia 24, três tabletes de maconha prensada, que foram jogados em um terreno baldio na Estrada Velha do Corisco, no Corisco, em Paraty (RJ).

Após receberam a denúncia, de que que havia material entorpecente escondido em área de mata, policiais juntamente com as equipes da supervisão de oficial e seguindo as diretrizes do comandante da 2°CIPM, foram até o local informado e conseguiram localizar três tabletes de maconha prensada, que foram abandonados por traficantes da região.

O material apreendido, foi levado à sede da 167ª DP (Paraty), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.