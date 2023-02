Na ação, foram apreendidos pinos de cocaína e maconha

Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, apreenderam na tarde de sábado, dia 25, um suspeito, de 34 anos, suspeito de tráfico de drogas na Rua Alexandre Macedo de Carvalho, Centro de em Barra do Piraí.

Policiais militares com informações de que ele estaria traficando nas proximidades da Rua Mendes, em uma casa de dois andares abandonada e, já conhecida por ser um ponto de droga foram até o local. Os agentes subiram uma escada e se depararam com o suspeito mexendo numa calha e em um colchão velho. Após verificar o local, os policiais conseguiram localizar e apreender os seguintes materiais: 39 pinos de pó branco de 20, cinco pinos de pó branco de 25 e uma tira de maconha de 25.

O suspeito e o material apreendido, foram levados para a sede da 88ª DP (Barra do Piraí), onde os fatos foram apresentados a Autoridade Policial, e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi autuado pelo crime de tráfico de entorpecentes.