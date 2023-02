Com ele foi apreendida uma espingarda e munições

Policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam no final da noite da quinta-feira, dia 23, um jovem, de 22 anos, com uma arma na Rua Isael de Souza Braga, no bairro Roselândia, em Barra Mansa.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT/2ªCIA), de posse de informações, relatando que no endereço mencionado, teria um homem efetuando disparos de arma de fogo, sendo assim os policiais foram até o local, e foram recebidos pelo acusado. Ao ser informado sobre a denúncia o suspeito disse que estaria sim efetuando os disparos e que a arma estaria em um cômodo da casa aparentando ser uma garagem. No local foi arrecadada uma espingarda calibre 28, com três cartuchos intactos e dois deflagrados.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado junto com material apreendido para sede da 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.