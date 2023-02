Policiais do 37º BPM/5ª CPA, prendem foragido da Justiça em Resende

Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de Homicídio Qualificado

Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) com base em informações fornecidas pelo Disque Denúncia, prenderam na manhã desta segunda-feira, dia 27, um criminoso foragido da justiça, de 24 anos, na Rua Araxá, no Parque Minas Gerais, em Resende,

Equipe do Serviço Reservado (P2) e o Grupamento de Ações Táticas (GAT), foram até ao endereço citado na denúncia, e conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Contra ele havia um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Resende, pelo crime de homicídio qualificado. O crime de tentativa de homicídio está demonstrada pelo boletim de atendimento médico que mostra que a vítima PM, foi atingida por disparo de arma de fogo, quando da apreensão de mais de um quilo de maconha e, ainda, cocaína.

A autoria se verifica a partir do depoimento da vítima e de seus colegas de farda que reconheceram o denunciado como o homem que, além de atirar contra a guarnição policial, trazia todo o material apreendido.

O preso foi levado para a sede da 89ª DP (Resende), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O preso foi encaminhado a unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.