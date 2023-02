Primeira fase da vacinação está sendo destinada a idosos acima de 70 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos e pessoas que vivem em instituições de longa permanência e residências inclusivas_

O primeiro dia da aplicação da vacina bivalente para Covid-19, em Volta Redonda, teve grande procura e centenas de pessoas foram vacinadas nesta segunda-feira, dia 27, em todas as 46 unidades de básicas de Saúde e da Família (UBSs e UBSFs). Ao todo, o Governo Federal enviou três mil doses ao município e, nesta primeira fase, o imunizante está sendo aplicado em idosos acima de 70 anos, imunossuprimidos a partir de 12 anos e pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILPIs) e residências inclusivas.

José Luiz, de 70 anos, se vacinou na Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Paraíba e falou sobre a importância da vacina. “Todo mundo deveria se vacinar. Tem gente que tomou uma dose e não voltou mais. Conheço até uma pessoa que não tomou nenhuma e eu brigo com ele para que venha se vacinar. É importante demais estar com a caderneta de vacinação em dia”, disse.

Ivlair Carraro, de 87 anos, também foi na unidade na parte da manhã e disse que estava ansioso para chegar a hora de tomar a bivalente. “Quando vi no jornal que iria iniciar a vacinação, vim correndo. Fiz todas as doses e agora chegou a vez da bivalente. Nunca tive problema nenhum. Muitas pessoas conhecidas minhas pegaram e ficaram ruins, e correram para a vacina”, ressaltou.

Após se imunizar, Therezinha Barros, de 89 anos, aproveitou para também chamar as pessoas para se vacinar. “Ontem recebi a mensagem que iria começar hoje a vacinação e logo vim. Venham tomar vacina, porque é muito bom, ficamos imunizados e não temos perigo de pegar a doença de uma forma mais forte e perigosa”, convidou.

*Cronograma*

A vacinação da bivalente para Covid-19 seguirá um cronograma por grupos prioritários, divididos em fases. O intervalo para receber o imunizante é de quatro meses da última dose tomada. Os primeiros a receberem o imunizante estão sendo idosos acima de 70 anos, incluindo acamados, e imunossuprimidos a partir de 12 anos.

A vacinação está disponível em todas as 46 unidades básicas de Saúde e da Família, das 8h às 16h. Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento até as 18h30: 249, Vila Mury, Açude I, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.

É necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS. No caso dos imunossuprimidos, também deve-se levar um laudo ou receita médica que comprove a condição clínica.

Pessoas com idade a partir de 12 anos vivendo em instituições de longa permanência (ILPIs) e Residências Inclusivas, e os trabalhadores dessas unidades, também receberão a vacina nesta primeira fase nos próprios locais, através das equipes volantes da secretaria de Saúde de Volta Redonda.

*Confira as próximas fases da campanha (datas ainda serão definidas)*

Fase 2: Pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente;

População a partir de 18 anos de idade privada de liberdade;

Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos);

Funcionários do sistema de privação de liberdade. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.